Passageiros da Baixada Fluminense enfrentaram problemas nos trens na manhã desta quarta-feira (6) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/04/2022 15:47 | Atualizado 06/04/2022 16:30

Rio - Pelo menos 24,6 mil passageiros da Baixada Fluminense enfrentaram problemas nos trens na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com a SuperVia, concessionária responsável pelo serviço de trens no estado do Rio, no horário que foi suspensa a circulação das composições, o ramal de Saracuruna costuma transportar cerca de 21,4 mil passageiros. Já o de Belford Roxo transporta cerca de 3,2 mil pessoas.

Conforme a SuperVia, até às 9h desta quarta-feira, o ramal de Saracuruna apresentou queda de 17.469 passageiros (-81%), enquanto o ramal de Belford Roxo apresentou queda de 3.153 (-89,6%).

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio (Agetransp) informou que abriu um boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias da suspensão da circulação de trens. "Serão apuradas as causas das interrupções dos serviços e a adequação do atendimento aos usuários da SuperVia", informou por nota a agência reguladora.

A SuperVia disse que 54 estações foram fechadas às 5h35 e reabriram gradualmente a partir das 8h20. Os ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri não foram afetados. A partir das 8h20, as composições do ramal de Saracuruna voltaram a circular, mas somente às 13h46, o ramal de Belford Roxo foi normalizado. Nas redes sociais, os passageiros reclamaram da situação do transporte.