Segundo a CET-Rio, as condições do trânsito serão monitoradasreprodução/Google Maps

Publicado 09/04/2022 12:17

Rio - Motoristas que costumam circular pelo entorno do Engenhão, na Zona Norte, deverão ficar atentos neste domingo. A CET-Rio informou vias ao redor do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, serão interditadas neste domingo (10) devido ao jogo entre Botafogo e Corinthians, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Das 13h às 19h as interdições serão realizadas na Rua Dr. Padilha, entre a Arquias Cordeiro e Rua das Oficinas. A partir das 17h50, elas serão na Rua Dr. Padilha, na Rua das Oficinas, José dos Reis e na Henrique Scheid. Ainda segundo a CET-Rio, as condições do trânsito serão monitoradas e os tempos dos sinais ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.