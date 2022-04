O novo prédio residencial vai ter 360 apartamentos - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 09/04/2022 11:17

Rio - O Centro do Rio vai ganhar mais um empreendimento residencial estimulado pelos benefícios da legislação do Plano Urbano Reviver Centro, lançado pela prefeitura. Ele será erguido na Avenida Presidente Vargas 1.140 e é o maior em número de unidades, com 360 apartamentos, já licenciado dentro da nova legislação, concebida para atrair novos moradores e recuperar a vitalidade social e a economia da região.



O Reviver Centro tem como objetivo principal atrair novos moradores e promover a recuperação urbanística, econômica e social da região. Washington Fajardo, secretário de Planejamento Urbano, e Gustavo Guerrante, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp), estiveram no lançamento do empreendimento, na última sexta-feira (8).



“O Centro é uma das melhores localizações urbanas do Rio em termos de serviço, vida cultural e vida ao ar livre. Este empreendimento fica logo em frente ao Campo de Santana e próximo à Central, VLT, trens, metrô. Daqui é possível acessar todas as regiões da cidade. É uma experiência de qualidade de vida, especialmente nesse contexto pós-pandemia. Além disso, esse é o primeiro lançamento residencial na Presidente Vargas depois de 77 anos. Ou seja, todo esse território era visto apenas como local de trabalho e agora isso começa a mudar”, afirmou Fajardo.



A legislação também estabelece diretrizes para a gestão, qualificação e manutenção do espaço público e dos bens históricos de uma área de 5,72 quilômetros quadrados. Ações como recuperação e conservação contínua do calçamento, mobiliário urbano, monumentos e iluminação pública também são regras, assim como a contínua conservação da infraestrutura verde.



Com subsolo, térreo, sobreloja, 18 andares de residências e cobertura, o empreendimento Presidente Vargas 1.140 será erguido num terreno de 1.148 metros quadrados na Avenida de mesmo nome. Sua localização também fica nas proximidades da Biblioteca Parque e do Campo de Santana.



Este é o segundo empreendimento residencial do Reviver Centro a ter lançamento no mercado. O primeiro foi o Cores do Rio, na Rua Irineu Marinho 52, no Centro, em setembro do ano passado. Esse, com 122 unidades, dentre elas, estúdios e apartamentos de um e dois quartos.



Desde que foi sancionado em julho de 2021, o plano já registrou 15 pedidos de licenças dentro das novas regras urbanísticas. Deste total, oito já foram emitidas e outras sete estão em andamento. Dos 15 pedidos, quatro são para novas construções e 11 para reconversões de imóveis que já existem. Ao todo, as licenças já somam 1.719 unidades residenciais previstas na área.



A evolução do Reviver Centro pode ser acompanhada pelo Painel de Monitoramento 3D, maquete virtual que tem como objetivo dar transparência e facilitar a compreensão da dinâmica imobiliária na reocupação residencial do Centro. O painel foi inspirado numa solução digital elaborada para a cidade de Melbourne, na Austrália, um case bem sucedido de reabilitação de um Centro de Negócios naquele país. O painel pode ser acessado em Reviver.Rio.