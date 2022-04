UERJ - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 09/04/2022 14:05 | Atualizado 09/04/2022 14:57

Um grupo de candidatos trans que participaram do vestibular da UERJ usou as redes sociais, neste sábado (9), para denunciar um possível ato de discriminação ou segregação por parte da universidade. De acordo com postagens feitas no Twitter, a lista com o resultado das provas foi divulgada expondo os nomes de registro dos estudantes ao lado dos sociais.

A publicação dos nomes foi assunto na internet e alvo de críticas de usuários das redes. "O nome social é justamente pra não usar o civil e os caras vão e juntam os dois", compartilhou um usuário insatisfeito no Facebook.



Outro problema apontados pelos usuários é que os candidatos trans também foram destacados na listagem ao aparecerem primeiro na lista, quando o restante aparece em ordem alfabética, conforme é o padrão. "Horrorizada com isso. E, tanto é para chamar atenção acerca de pessoas trans inscritas que sequer colocaram organizado por nota. No meu trabalho tem uma trans. As primeiras listas do concurso saíram com nome morto, ela pediu, colocaram o campo do nome social pra quem precisasse", disse uma usuária do Twitter.



A listagem foi divulgada neste sábado, no site da Uerj, com as notas do vestibular da universidade estadual. Logo após a repercussão negativa, a listagem foi retirada do ar e o perfil Vestibular Uerj, no Twitter, publicou uma nota lamentando o ocorrido.



"Lamentamos o ocorrido. A lista anterior foi retirada do ar. Foi publicada uma nova apenas com o nome social dos candidatos", disse em nota.