Acidente grave em Niterói deixa uma pessoa morta e quatro feridas | Rio de Janeiro | O Dia

Acidente aconteceu na RJ-104, altura do bairro Baldeador, em NiteróiReprodução Google Streetview

Publicado 10/04/2022 13:43

Rio - Um acidente grave na RJ-104 deixou uma pessoa morte e quatro feridos, na madrugada deste domingo, no bairro Baldeador, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo com cinco ocupantes colidiu cum uma árvore por volta das 5h30.

O homem que dirigia o veículo morreu no local e as outras quatro vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O socorro às vítimas foi feito por equipes do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros (Niterói).