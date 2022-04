Caiocas aproveitaram este domingo (10) para fazerem as compras do almoço de Páscoa, no Cadeg, em Benfica, na Zona Norte - Foto: Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 10/04/2022 14:39 | Atualizado 10/04/2022 17:09

Rio - Cariocas aproveitaram para ir às compras no tradicional mercado do Cadeg, em Benfica, na Zona Norte do Rio, neste domingo, e garantir os itens que não podem faltar na mesa durante a semana Santa. Um dos itens mais procurados é o bacalhau, que faz sucesso no almoço de Páscoa. Os atrativos são diversos, mas os visitantes assíduos do mercado também estão atentos aos preços, que tem estado mais salgados nos últimos meses por conta da inflação alta, que fazem o produto variar de R$ 80 (lasca mais barata) e R$ 169 (lombo, que é o mais caro).

Adalto da Silva, 74 anos, empresário, contou que costuma ir ao mercado sempre que pode por conta da variedade de produtos que é possível encontrar no local. "Costumo vir sempre a Cadeg. Hoje estou acompanhando minha esposa. Viemos fazer as compras para a ceia da Semana Santa, mas ultimamente tenho comprado com mais cautela porque infelizmente os preços estão subindo muito. O preço do peixe tá variando de R$ 90 a R$ 150. Mas uma coisa eu não deixo de fazer, não deixo de comer o tradicional bolinho de bacalhau", ressaltou.



Dona Sheila da Silva, 64, dona de casa, esposa de Adalto, revelou que ir a Cadeg já se tornou uma tradição aos finais de semana para almoçar e garantir as compras de frutas e verduras da semana, principalmente nas datas especiais. Mas ela observa que os preços estão forçando um controle na hora de abrir a carteira. "Os preços continuam um pouco elevados, costumo fazer compras aqui para fazer a ceia, mas estão bem salgados. O bacalhau está muito caro. Esse ano ainda vou levar, mas muitas outras coisas vou usar a criatividade e fazer algumas substituições. Mas o bacalhau está garantido".

Adalto da Silva e sua esposa Sheila da Silva, são frequentadores assíduos do Cadeg, em Benfica, na Zona Norte e foram comprar o tradicional bacalhau para o almoço de páscoa Foto: Marcos Porto / Agência O Dia

Segundo um levantamento feito pelo Insituto Braisleiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos produtos mais consumidos no feriado acumularam uma inflação de até 83% nos últimos 12 meses, tendo fevereiro como base.



O economista Gilvan Bueno, especialista em finanças, gerente educacional da órama Investimentos, explica que: "O aumento dos preços desse tipo de peixe é sazonal, ocorre principalmente na época de Páscoa e no mês de dezembro. O bacalhau apresenta variações pequenas e tem mais peso no Rio de Janeiro e no Maranhão”,O vendedor, o produtor que ficou os últimos 12 meses sem muitas vendas desse item sazonal, o bacalhau, acontece uma ou duas vezes por ano, esse é o momento da grande capacidade de venda dele e onde é repassado o valor de custos para o consumidor final. É aí que a dona de casa percebe aos aumentos. Algumas pessoas tem trocado o bacalhau por peixes mais baratos. afirmou Gilvan.

Erguido em Benfica, na Zona Norte do Rio, após a demolição do antigo Mercado Municipal para a construção da Perimetral (derrubada no governo anterior de Eduardo Paes), o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg) completou 60 anos em janeiro deste ano. São 704 imóveis que abrangem salas comerciais que vão desde os já conhecidos restaurantes e hortifruti, e demais estabelecimentos que oferecem serviços diversos.



Segundo o diretor social do Cadeg, André Luiz Lobo, "o mercado é o ponto de referência para as compras de datas especiais. Datas como Páscoa e Natal são as nossas maiores altas. O bacalhau mesmo estando mais salgado, as pessoas encontram outros produtos nas diversas lojas que possuímos e conseguem usar da criatividade como estratégia para não deixar de ter o item principal item à mesa".



O diretor do mercado lembra ainda que este ano o Cadeg completou 60 anos em janeiro, mas que as comemorações se estenderão durante todo o ano. "Agora para a Páscoa temos o ‘Festival Mesa Santa’ onde as lojas colocam produtos em promoção e elaboram pratos especiais com peixes e outros diversos para chamar a atenção dos consumidores".