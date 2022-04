Idosos poderão receber o imunizante - PMSJM

Idosos poderão receber o imunizantePMSJM

Publicado 10/04/2022 15:00 | Atualizado 10/04/2022 15:25

Rio - A nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira no Rio. De amanhã até o dia 30 de abril, a Prefeitura do Rio irá imunizar idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde de qualquer idade em seus respectivos locais de trabalho. Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou o adiantamento em dez dias da etapa da campanha . Com o início em quatro de abril, a campanha contra a influenza pretende alcançar a cobertura de 90% dos grupos prioritários, o que representa 1,8 milhão de cariocas.

"Tivemos um aumento do aporte de doses, o que permitiu a antecipação do calendário. A vacinação contra a gripe é importante para reduzirmos os casos graves e óbitos devido às complicações decorrentes da doença. E os idosos que ainda não tiverem tomado a dose de reforço da covid-19 podem aproveitar a ida ao posto para tomar as duas vacinas juntas, contra a influenza e contra o coronavírus", disse o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria Municipal de Saúde (@saude_rio)

Entre os dias dois e sete de maio, crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias poderão ser vacinadas contra a influenza. Além desse grupo, grávidas e puérperas poderão receber a dose do imunizante.



Já entre os dias nove e 14 de maio será a vez dos trabalhadores da saúde e dos outros grupos prioritários entre os 50 e 59 anos. Neste período, também haverá a repescagem dos grupos que não puderam se vacinar.



Em seguida, entre os dias 16 e 21 de maio, trabalhadores de saúde e pessoas entre 40 e 49 anos poderão ser imunizadas. Nos dias 23 e 28 de maio será a vez dos grupos entre 30 e 39 anos, além dos profissionais de saúde.



A última etapa da campanha acontecerá entre os dias 30 de maio e três de junho. Na ocasião, poderão ser vacinados os grupos prioritários entre cinco e 29 anos, além dos profissionais de saúde. A Prefeitura do Rio considera residentes e trabalhadores de ILPI, crianças entre seis meses a cinco anos, grávidas e puérperas como parte dos grupos prioritários.

Além dessess, pessoas com deficiência permanente, comunidades indígenas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da educação, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores portuários, caminhoneiros e trabalhadores rodoviários como parte de grupos prioritários.

Em 2022, a vacina usada na campanha protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1, H3N2 Darwin (que, no final de 2021, causou o surto de gripe na cidade) e linhagem B/Victoria. Produzido pelo Instituto Butantan, o imunizante é seguro e pode ser administrado em pessoas imunocomprometidas e portadoras de doenças crônicas ou condições especiais. Pessoas com história de alergia grave em dose anterior da vacina influenza devem informar ao seu médico ou ao serviço de saúde, para a devida avaliação do caso e orientação.

A vacina da gripe é anual. Mesmo pessoas que tomaram a dose no ano passado devem se vacinar novamente este ano. Para quem já tomou o imunizante em anos anteriores, o esquema vacinal é de dose única. Já para as crianças da faixa etária atendida que vão tomar a vacina pela primeira vez este ano, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.