Operação Camarão apreende 30 toneladas de peixes em Arraial do Cabo - Foto: Divulgação / ICMBio e PF

Publicado 10/04/2022 15:01

Rio - A Operação Camarão, realizada pela Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Consevação da Biodiversidade (ICMBio) para prevenção de pesca ilegal, apreendeu 30 toneladas de cavalinha na tarde deste sábado. A pesca irregular aconteceu no interior da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Resex).



De acordo com a PF, o responsável responderá administrativamente e criminalmente pela infração cometida. O ICMBio informou que o valor da multa aplicada foi de R$ 1,2 milhão, além da apreensão da embarcação, da rede de pesca e do pescado.



Segundo os dois órgãos envolvidos na operação, as 30 toneladas de peixe apreendidas foram doadas para o projeto SESC/Mesa Brasil, que fará a distribuição da doação em instituições cadastradas nos municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Macaé.



A doação teve apoio logístico das Prefeituras Municipais de Arraial do Cabo e Macaé, além da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC). As ações e operações de fiscalização ocorrerão durante todo o período do defeso, que é o período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas.