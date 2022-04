A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 32°C - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 11/04/2022 06:28 | Atualizado 11/04/2022 07:14

Rio - A cidade do Rio tem previsão de céu parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva nesta segunda-feira. Segundo o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano influenciará as condições climáticas. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 32°C e a mínima de 19ºC.

Na terça-feira, áreas de instabilidades em médios níveis da atmosfera influenciarão o tempo na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada no período da noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva menor que 5 mm para este período em toda a cidade.

Com a aproximação de uma frente fria, a previsão de quarta-feira é de chuva fraca a moderada no período da noite. A temperatura máxima será de 33ºC e a mínima será de 21ºC.

Na quinta-feira, a passagem desta frente fria manterá o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a qualquer hora do dia. Os ventos apresentarão intensidade moderada a forte e as temperaturas estarão em declínio. A máxima será de 28ºC e a mínima de 20ºC.

Já na sexta-feira, o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos apresentarão intensidade moderada a forte e as temperaturas estarão novamente em declínio. A temperatura máxima será de 25ºC e a mínima será de 19ºC.