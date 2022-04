Cozinha ficou completamente bagunçada após invasão - Reprodução

Cozinha ficou completamente bagunçada após invasãoReprodução

Publicado 11/04/2022 10:12



Rio - A Polícia Civil investiga uma invasão à cozinha da 59ª DP (Duque de Caxias), neste domingo (10), na Baixada Fluminense. A distrital abriu um procedimento para identificar quem entrou no local para furtar alimentos e a corregedoria apura ainda se houve negligência na segurança da unidade. O ataque teria acontecido quando agentes atuavam em uma ação no Complexo da Mangueirinha para resgatar o irmão de um policial Rodoviário Federal e seu amigo, que foram raptados por traficantes.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma agente mostra a cozinha da unidade revirada. Nas imagens, é possível ver a geladeira e o microondas abertos, além de armários com pertences para fora. Há ainda bebida derramada, talheres e embalagens no chão. As janelas do espaço estão abertas e a mulher diz que os criminosos entraram por ali. Ela diz ainda que um outro agente tentou deter o invasor, mas ele conseguiu fugir.

"Essa é a situação da delegacia nesse momento. A gente lá embaixo com as ocorrências que chegaram da PRF, por causa do irmão do PRF. Olha como está a delegacia nesse momento. Marcelo tentou pegar ele, mas ele correu. Todos os vitrôs abertos, é por aqui que eles estão entrando. Mexeu nesses armários aqui, derrubou suco, esquentou comida. Esse armário aqui que eu não sei de quem é, ele mexeu. Se tiver algum bem, já era. Há muito tempo que eu reclamo desses vidros aqui da delegacia abertos", comenta a agente.

O vídeo ainda segue pelo banheiro da delegacia, que também tem as janelas abertas. A inspetora volta a dizer que os invasores entraram por ali. Em outro ponto, é possível ver os chinelos do criminoso no local e mais janelas abertas, por onde ele teria escapado. Há uma câmera no espaço e um agente comenta que a ação foi registrada. Ainda não se sabe se o invasor levou algum pertence e quantas pessoas participaram do crime. Confira o vídeo.

Legenda: Cozinha de delegacia é invadida e revirada em Duque de Caxias#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/TtZwkWm5pB — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2022