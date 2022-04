Flordelis é apontada como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo - Reprodução

Flordelis é apontada como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do CarmoReprodução

Publicado 11/04/2022 10:42 | Atualizado 11/04/2022 11:05

Rio - O Tribunal do Júri de Niterói vai julgar, a partir das 9h desta terça-feira, cinco dos nove suspeitos de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flordelis. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, dividiu o julgamento em duas sessões por causa do número de acusados do crime, que aconteceu em junho de 2019.

Flordelis teve seu mandato de deputada federal cassado no dia 11 de agosto do ano passado, após a Câmara dos Deputados ter votado de forma favorável à perda do cargo. O plenário acompanhou a resolução aprovada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Foram 437 votos a favor da cassação e apenas sete contra. A ex-parlamentar foi presa dois dias depois, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, e está na penitenciária Talavera Bruce, na Zona Oeste do Rio

A ex-parlamentar responde às acusações de homicídio triplamente qualificado – por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Dois filhos condenados



Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por comprado a arma usada no assassinato do marido da ex-deputada federal. Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal condenou Flávio dos Santos Rodrigues , filho biológico de Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi acusado de atirar contra o pastor.Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por comprado a arma usada no assassinato do marido da ex-deputada federal.

Relembre o caso

O pastor Anderson do Carmo, 42 anos, marido da então deputada federal e também pastora, Flordelis, foi morto a tiros, na madrugada de 16 de junho de 2019, em casa, no município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, Flordelis chegou a dizer que ele havia morrido tentando defender a família de criminosos.

Entretanto, as investigações apontaram a pastora como a mandante do crime, que teria sido motivado porque Anderson controlava rigorosamente as finanças da família e não permitia tratamento privilegiado das pessoas mais próximas à ex-parlamentar.

Por conta da denúncia, em agosto de 2021, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flordelis por quebra de decoro parlamentar, por ela ter usado seu mandato para coagir testemunhas e ocultar provas do processo. Dois dias depois, ela foi presa e responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Antes, quando tinha imunidade parlamentar, ela era monitorada por tornozeleira eletrônica.

Dos 55 filhos biológicos e adotivos da pastora, sete estão envolvidos no crime. Adriano dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Flávio dos Santos Rodrigues, Lucas Cezar dos Santos de Souza, Marzy Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues estão presos. Além dos filhos, a neta Rayane dos Santos Oliveira, o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e sua esposa, Andrea Santos Maia, também estão presos por participação no caso.