Publicado 11/04/2022 16:59

Rio - O tatuador norte-americano Jonathan Dowling Shaw, de 68 anos, baleado durante um assalto na Região Central do Rio , vai continuar com o projétil alojado em seu joelho para sua segurança. Os médicos do Hospital Municipal Souza Aguiar, que realizaram o procedimento cirúrgico de reparação na quarta-feira (6), quando o crime ocorreu, informaram ao americano que a bala não oferece risco à sua saúde e o tiro foi categorizado como uma lesão leve.

Ao DIA, o delegado titular da 5ª DP (Mem de Sá), Bruno Gilaberte, informou que a vítima passa bem e que, inclusive, já compareceu à delegacia para prestar depoimento na sexta-feira (8). De acordo com Shaw, ele e a ex-mulher foram a uma casa de câmbio, na Avenida Rio Branco, próximo ao Largo da Carioca, trocar moedas estrangeiras pelo real, seguiram para uma agência bancária próximo ao Centro, onde depositaram a maior parte do valor e foram fazer compras no Saara.

Em seguida, eles solicitaram um motorista de aplicativo e, dentro do veículo, foram abordados por dois criminosos em uma moto na altura dos Arcos da Lapa. A motocicleta emparelhou com o veículo e um dos bandidos apontou uma arma para o tatuador exigindo a quantia que estava em seu bolso.

"A gente acredita que tenha sido uma pistola 22, não foi uma arma de grosso calibre não. A vítima entregou o valor que tinha, mas os criminosos queriam mais. Foi então que um deles atirou na perna do tatuador", conta o delegado Bruno Gilaberte. Os criminosos fugiram após o disparo e, até o momento, ninguém foi preso.

O americano foi socorrido pelo motorista de aplicativo ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ficou internado por dois dias. Ainda segundo o delegado, há alguns nomes de suspeitos sendo analisados, mas nada confirmado. A perícia foi realizada no veículo e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Após o susto, o tatuador compartilhou o ocorrido nas suas redes sociais. "Saindo do hospital hoje após cirurgia de emergência por um ferimento de bala. Longa história. Só gratidão por sobreviver mais um dia no Rio de Janeiro, graças a Deus".

Carreira de sucesso

O tatuador se mudou para o Brasil em 2004. Ele é o fundador do estúdio de tatuagem mais antigo de Nova York, nos Estados Unidos, que foi fundado em 1976. O ator Johnny Depp é um dos membros do clube criado por ele, o Death Is Certain Club.