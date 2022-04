O ponto de vacinação será ao lado das escadas rolantes do segundo piso - Cadeg / Divulgação

Publicado 13/04/2022 15:55

Rio - O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg) vai ser transformado em um polo de vacinação contra a gripe H1N1 durante os dias 18 e 19 de abril. Ao lado das escadas rolantes do segundo piso, das 9h às 14h, clientes serão vacinados.

Para André Lobo, diretor social do Cadeg, essa é uma importante contribuição do mercado para a saúde pública da cidade. "Depois de dois anos com protocolos sanitários bem rígidos e da divulgação da importância das vacinas de modo geral, o Cadeg, por ser uma referência de lazer no Rio, entendeu o seu papel e procurou se transformar também em um facilitador para que todos os cidadãos possam se vacinar e continuar a celebrar muitos momentos especiais aqui", reforça.

Inaugurado em 1962 por comerciantes, em sua maioria imigrantes portugueses, do antigo Mercado Municipal da Praça XV, o Cadeg é hoje o maior entreposto comercial de plantas do estado, além de ter um dos polos gastronômicos mais famosos da cidade. Por sua importância histórica, recebeu o título de Mercado Municipal do Rio de Janeiro em 2012.