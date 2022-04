Leonardo Bezerra é surdo e mudo e foi preso acusado de roubar um celular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 13/04/2022 15:38

Rio - Imagens de câmeras de segurança, apreendidas pela Polícia Civil e obtidas pela reportagem do DIA, mostram o momento em que Leonardo Bezerra da Costa aborda uma mulher na rua e pega o celular do seu bolso. Em seguida, ele entra em luta corporal com ela, que cede. O jovem, que é surdo e mudo e tem problemas mentais, foi espancado logo em seguida por populares e preso pela Polícia Militar.

Um vídeo, apreendido pela Polícia Civil e obtido pelo DIA, mostra o momento em que Leonardo Bezerra da Costa aborda uma mulher e pega o seu celular em 28/03, em Nova Iguaçu. O rapaz, que tem problemas mentais e é surdo e mudo, foi espancado por moradores e preso em seguida. #ODia pic.twitter.com/rB44t5HKfq — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2022

O caso, que ocorreu no dia 28 de março, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ganhou repercussão após a família afirmar que Costa era inocente, além de apontar que alguns de seus direitos constitucionais não haviam sido respeitados. Um deles foi a ausência de um intérprete de libras na primeira audiência de custódia. No entanto, na segunda audiência um especialista fora chamado, mas Costa não conhecia a linguagem dos sinais. Em ambas audiências a sua prisão por roubo foi mantida.

Nas imagens, Costa está em uma bicicleta quando entra em uma rua e para ao lado de duas mulheres - uma delas com um bebê no colo. Ele puxa o celular que está em um dos bolsos da mulher que não carrega a criança; ela reage. As duas mulheres e Costa entram em embate corporal, e a criança quase cai no chão. Nesse momento, então, a mulher que carregava o bebê se afasta. A vítima do roubo, sozinha, não consegue recuperar o celular e pisa no pneu traseiro da bicicleta de Costa, mas ele pedala e se afasta. As imagens terminam nesse trecho.

No dia da prisão, vídeos mostraram Costa já ferido ao ser detido. Populares teriam o espancado logo em seguida, quando a vítima o acusou do roubo do aparelho. As vestimentas de Costa foram fundamentais para a 58ªDP (Posse) ter certeza de que era ele nas imagens: a blusa preta, que tem a marca estampada em branco, é a mesma que ele usa ao posar para a fotografia de sua ficha criminal.

Costa continua preso em Benfica, Zona Norte do Rio. A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.