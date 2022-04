Detro-RJ realiza "Operação Semana Santa", nesta quarta-feira (13/04), para fiscalizar e proibir transportes irregulares na cidade do Rio. - Divulgação

Publicado 13/04/2022 14:22

RIO - O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realiza, nesta quarta-feira (13/04), a “Operação Semana Santa” que tem como objetivo a fiscalização e a proibição de transporte irregular nas rodoviárias da Região Metropolitana e pontos turísticos. Dois carros de passeio foram multados e apreendidos no acesso ao Bondinho do Pão de Açúcar. Um dos carros fazia fretamento para pontos turísticos da cidade cobrando R$ 300 por pessoa.

A operação acontece desde o início da manhã, com fiscais do Detro na Rodoviária do Rio, Terminal Rodoviário João Goulart, Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu e em pontos turísticos como os acessos ao Pão de Açúcar, na Urca e ao Corcovado, na Estrada das Paineiras.

Segundo o departamento, as ações vão continuar durante toda a semana santa, até o domingo de Páscoa.