Uma árvore caiu na Estrada Japoré, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio - Reprodução Twitter

Publicado 15/04/2022 07:33 | Atualizado 15/04/2022 07:53

Rio - O Rio de Janeiro voltou para o estágio de normalidade às 6h desta sexta-feira, devido à ausência de registros de chuva moderada nas próximas horas. O município deve ter o dia mais frio do ano neste feriado de Sexta-Feira Santa. Segundo o Alerta Rio, o céu irá variar entre nublado e encoberto e há previsão de chuva fraca de forma isolada a qualquer momento, podendo ser moderada no período da manhã. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (de 52 km/h a 46 km/h) e a temperatura mínima será de 17°C e máxima de 22°C.

A cidade estava em estágio de mobilização desde as 3h15 desta quinta-feira. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

Transtornos pela cidade

Na Avenida Albérico Diniz, em Sulacap, na Zona Oeste, há um bolsão d'água na via, altura do nº1273, próximo à Rua Pacífico Pereira, no sentindo Realengo. Equipes da Prefeitura foram acionadas. Na mesma região, uma árvore caiu na Estrada Japoré. Equipes da Prefeitura foram acionadas e já liberaram a via.

Entre 04h e 05h, houve registro de rajada de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (43,6 km/h) e Marambaia (51,5 km/h). Entre 5h30 e 5h45 houve registro de chuva fraca na Barra, Campo Grande e Urca.

Entre 22h e 22h15, houve registro de chuva moderada e fraca diversos bairros do Rio, como no Alto da Boa Vista, em Santa Teresa, na Tijuca e no Jardim Botânico. Na Rua Padre Champagnat, em Vila Isabel,houve o registro da queda de uma árvore sobre a fiação. Na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, uma árvore caiu na altura da Rua Ronald de Carvalho. Bombeiros e equipes da Prefeitura do Rio foram chamadas para o local.

Na Rua das Tulipas, em Vila Valqueire, Zona Oeste, foi registrado um bolsão de água. A Rua Edgar Romero, na altura da Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, Zona Norte, também ficou alagada no sentido Vaz Lobo. Na Zona Sul, bolsões de água foram registrados na Rua Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Morais, na Lagoa, e na Rua do Catete. A Prefeitura do Rio foi chamada para ajudar no escoamento da chuva dos locais.

Falta de luz

Ruas dos bairros Jardim Botânico e Gávea sofreram apagões de energia nesta quinta-feira . O Centro de Operações (COR) informou que em alguns pontos os sinais de trânsito pararam de funcionar e equipes da CET-Rio foram deslocadas para as regiões. Indignados com a situação, moradores usaram as redes sociais para cobrar a Light uma posição sobre o problema. "Jardim Botânico e Gávea sem luz. Caos pelo segundo dia. Agora será sempre assim?", disse uma internauta.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Alerta Rio, para sábado, o céu estará nublado a parcialmente nublado e ainda há previsão de chuvisco e chuva fraca isolada no período da madrugada. A estimativa média de chuva é em torno de 5 mm.

Entre o domingo e a terça-feira, haverá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva para a cidade. As temperaturas apresentarão suave elevação.