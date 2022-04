Carro bate em poste na Zona Oeste e deixa dois mortos e dois feridos - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/04/2022 09:43

Rio - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira (15), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Um carro bateu contra um poste. Os feridos foram levados para o Hospital Rocha Faria, também na Zona Oeste.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 0h na Estrada do Campinho, na altura do número 880, em Campo Grande. Um dos mortos foi identificado como Jefferson Oliveira, de 30 anos, e outro homem sem vida foi encontrado no local.



Os feridos foram identificados como Isaac Rodrigues, de 34 anos, e Thiago Pita, de 18 anos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Rio, por causa do acidente, uma faixa da Estrada do Campinho foi ocupada, na altura da Rua Fernando de Mascarenhas. Nesta manhã de sexta-feira (15), após a retirada do veículo envolvido no acidente, o trânsito segue sem retenções.