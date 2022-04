PMs recuperam carga roubada de carne e prendem quatro suspeitos na Baixada Fluminense - Reprodução Twitter

Publicado 15/04/2022 08:22 | Atualizado 15/04/2022 09:04

Rio - Uma carga roubada de carne que servia para abastecer comércios locais foi recuperada na madrugada desta sexta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na ação realizada por policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo), três criminosos e um dos receptores, o proprietário de um restaurante, foram presos em flagrante.

De acordo com a PM, os agentes foram à Avenida Joaquim da Costa Lima, no Parque São Vicente, onde avistaram três pessoas retirando caixas de carne bovina de dois automóveis para o interior de um estabelecimento comercial.

No local, os policiais localizaram 31 caixas de carne, sem nota fiscal. Os homens confessaram ter realizado o roubo da carga entre os municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os três suspeitos e o proprietário do restaurante foram encaminhados para a 54ªDP (Belford Roxo).

