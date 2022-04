No local, havia milhares de peças de carros roubadas - Reprodução

Publicado 19/04/2022 09:07 | Atualizado 19/04/2022 09:15

Rio - Uma ação das delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE) e de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (18), uma quadrilha especializada em receptar e vender peças de carros roubados para outros estados, e estourou um galpão usado pelos criminosos para guardar o material, na Avenida Brasil, em um dos acessos à comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Os agentes chegaram a Josué Ubirajara de Oliveira, de 51 anos, Johny Carlos Aguiar Diniz, 30, e Carlos Henrique Freire de Oliveira, de 22 anos, após investigações das especializadas.

Carros eram desmontados no Complexo da Penha, levados para o galpão e vendidos para outros estados.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/aAt6sD43OP — Jornal O Dia (@jornalodia) April 19, 2022

De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes da região e houve confronto. Depois da troca de tiros, eles conseguiram ir até o galpão, onde encontraram o trio. No espaço, havia milhares de peças de carros roubados, além de dois caminhões que estavam sendo carregados com o material, que seria levado para outros estados."Basicamente, o esquema funcionava com bandidos, ligados à maior facção de narcotraficantes do estado, realizando roubos de veículos por toda a cidade. Esses automóveis seguiam para o interior do Complexo da Penha, onde eram desmontados e suas peças levadas para esse galpão num dos acessos da Vila Kennedy. De lá, seguiam para compradores de outros estados", explicou o delegado titular da DRE, Marcus Amim.Josué Ubirajara, Johny Carlos e Carlos Henrique foram encaminhados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, onde foi realizado auto de prisão em flagrante. Os presos serão encaminhados para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficarão à disposição da Justiça.