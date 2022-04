Funcionários da Comlurb limpam Túnel Velho após pichação - Divulgação

Funcionários da Comlurb limpam Túnel Velho após pichaçãoDivulgação

Publicado 19/04/2022 14:32

Rio - Funcionários da Comlurb realizaram a limpeza do Túnel Velho, localizado em Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio, nesta terça-feira (19), após o local ter sido pichado por vândalos. De acordo com a prefeitura, as pichações foram encontradas durante vistorias diárias de uma equipe da subprefeitura da Zona Sul no local. Segundo a assessoria, o trabalho foi finalizado pela manhã.

"Estamos atentos com a conservação da cidade e seguiremos atuando para combater atos de vandalismo e fazendo o nosso trabalho, que é cuidar do patrimônio publico", disse o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.

Inaugurado em 1892, o Túnel Alaor Prata fica localizado na Zona Sul da cidade do Rio, e faz a ligação entre os bairros de Copacabana e Botafogo. No final de 2021, a prefeitura fez a revitalização do Túnel Velho, incluindo limpeza geral, pintura e a implantação de iluminação de led.