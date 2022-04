Criminoso é apontado como contador do tráfico de drogas da Vila Vintém - Reprodução

Publicado 19/04/2022 14:07 | Atualizado 19/04/2022 14:10

Rio - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes e a 33ª DP (Realengo) prenderam, na manhã desta terça-feira (19), o traficante Reinaldo de Freitas, de 24 anos, conhecido como "Passarinho", em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O criminoso é apontado como contador do tráfico de drogas que atua na comunidade da Vila Vintém, na mesma região.



De acordo com a Polícia Civil, após troca de informações entre a especializada e a distrital, os agentes identificaram o local onde "Passarinho" estava escondido. O traficante estava em casa quando os policiais o encontraram. Com ele, foram apreendidos um rádio comunicador e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.



O criminoso e o material apreendido foram encaminhados para a sede da especializada, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, onde foi feito auto de prisão em flagrante. Reinaldo será encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça. A DRE pede que a população colabore no combate ao crime organizado denunciando casos pelo telefone (21) 98596-7485. O anonimato é garantido.