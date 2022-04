Presos, veículo e material usado no arrombamento foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 19/04/2022 11:52

Rio - Uma dupla de criminosos foi presa, na manhã desta terça-feira (19), por roubar um veículo e subornar os policiais, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Os militares realizavam um patrulhamento pela Rua Abelardo Chacrinha Barbosa quando um automóvel tentou fugir pela contramão e foi interceptado por uma equipe do 6º BPM (Tijuca).



De acordo com a Polícia Militar, foi identificado que o carro havia sido furtado e para não serem detidos, os criminosos ofereceram R$ 3 mil para os policiais, que negaram o suborno. A dupla, o veículo e o material usado para o arrombamento do automóvel foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca). Um dos assaltantes foi identificado apenas como "Marlin" e o outro não teve a identidade divulgada.