Movimentação na rodoviária deve aumentar em 15% em comparação com a Semana SantaArquivo O Dia

Publicado 19/04/2022 11:25 | Atualizado 19/04/2022 11:36

Rio - Mais de 223 mil viajantes devem passar pela Rodoviária do Rio de Janeiro entre os dias 20 e 25 de abril durante a comemoração dos feriados de Tiradentes e São Jorge, que terão ainda os desfiles das escolas de samba do Rio . Segundo a previsão da concessionária, serão disponibilizados 6.870 ônibus das 41 empresas de transporte regular para atender a demanda por viagens.O número deverá ser 15% maior que no último feriado da Semana Santa. O maior movimento de saída do Rio pelo terminal será nesta quarta (20), com 27.600 pessoas devem embarcar para as regiões turísticas do Estado do Rio, como Costa Verde, Região Serrana e Região dos Lagos, onde será realizado uma grande micareta na cidade de Cabo Frio.Há também uma intensa procura para cidades localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, de onde também devem chegar muitos turistas que visitarão o Rio. Cerca de 22.600 pessoas devem chegar dessas cidades somente na quinta-feira (21), de acordo com a Rodoviária.A concessionária recomendou ainda que os passageiros se atentem aos deslocamentos na área externa do terminal com objetivo de evitar aliciamentos do transporte irregular como falsos motoristas de aplicativos, táxis piratas e comércio ilegal. A Rodoviária do Rio alertou ainda para que os viajantes não esqueçam a documentação original para viajar, principalmente com crianças e que cheguem com antecedência de, pelo menos, uma hora ao embarque em função da passagem de carros alegóricos na região portuária para o desfile no Sambódromo.