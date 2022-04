A PM recuperou a moto que foi roubada em Juiz de Fora, em Minas Gerais - Divulgação

Publicado 19/04/2022 09:42 | Atualizado 19/04/2022 10:31

Rio - Policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, nesta segunda-feira, um criminoso com uma motocicleta, um celular e R$ 5.050 em espécie roubados, além de uma réplica de pistola, na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio.