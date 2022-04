Fiscalização do Detro no Terminal Rodoviário Marechal Fontenelle, na Central do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/04/2022 10:13 | Atualizado 19/04/2022 10:49

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou, na manhã desta terça-feira (19) a "Operação Acessibilidade" em três pontos do Rio de Janeiro. Vinte e um ônibus foram autuados nas ações que ocorreram no Terminal Rodoviário Marechal Fontenelle, na Central do Brasil, no Terminal Alvorada e na Rua Aracaju, em Campo Grande, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas pelas empresas de ônibus intermunicipais.

Segundo Danilo Menezes, coordenador de fiscalização do Detro-RJ, a maior parte das multas foi por irregularidades no funcionamento de plataformas elevatórias. "Aqui (na Central) a gente encontrou campainha inoperante, cinto de segurança com defeito, elevador com problema, documentação, mau estado de conservação e sujeira nos ônibus".

As irregularidades flagradas pelos agentes na ação foram, plataforma elevatória inoperante (14 multas), sinal sonoro do cadeirante inoperante (3 multas) e cinto de segurança do cadeirante inoperante (2 multas). Além de aplicar multas referentes ao descumprimento das normas de acessibilidade, os agentes registraram infrações por roleta inoperante e por não parar no ponto de embarque.

De acordo com Danilo, esta operação vai promover a acessibilidade no transporte intermunicipal de passageiros para as pessoas que apresentam necessidades especiais e verificar suas funcionalidades. "Estamos verificando alguns itens obrigatórios nessa questão da acessibilidade, que é o cinto de segurança do cadeirante, o sinal sonoro e luminoso, que é a campainha, e o funcionamento do elevador do cadeirante", contou.



Atualmente, o valor da multa em casos de descumprimento das normas é de R$ 3.984,47 e, em caso de autuação do veículo, ele é encaminhado para fazer os reparos necessários e fica fora da linha até a finalização do serviço.



"Uma vez que esse veículo seja flagrado nesta situação, a gente encaminha para garagem para ser feito reparo, aplicando a multa. Caso a empresa e coloque esse veículo com essa irregularidade, o Detro-RJ multa de novo esse veículo e encaminha para o depósito público", explicou o coordenador.