Polciais prendem suspeito em Del CastilhoReprodução Redes Sociais

Publicado 19/04/2022 11:06

Rio - A Polícia Militar, em conjunto com o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPfer) apreendeu nesta terça-feira (19), um menor com uma granada na estação de Del Castilho, Zona Norte da cidade. Além dele, um suspeito foi apreendido com um rádio comunicador.



As prisões fazem parte da operação 'Estação Segura', que começou no dia 8 de abril, e visa combater a criminalidade nas estações de trens da SuperVia. Ao todo, a concessionária considera que 12 estações estavam entregues ao crime organizado: Barros Filho, Costa Barros, Del Castilho, Honório Gurgel, Jacaré, Manguinhos, Parada de Lucas, Senador Camará, Vigário Geral, Guapimirim, Parada Angélica e Suruí.

Desde então, a polícia tem diariamente feito operações nestas estações buscando combater irregularidades. No último dia 13 de abril, uma granada foi encontrada na estação Coelho da Rocha , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, suspendendo parcialmente a operação de trens no ramal de Belford Roxo.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar não divulgou mais informações sobre a prisão desta terça-feira.