Cachorro foi resgatado pela Associação Casa Diolanda - Foto: Reprodução

Cachorro foi resgatado pela Associação Casa DiolandaFoto: Reprodução

Publicado 19/04/2022 10:44 | Atualizado 19/04/2022 10:50

Rio - A Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), informou nesta terça-feira que segue tentando localizar o homem que abandonou um cachorro amarrado em um poste da Rua Granado, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no último domingo. Segundo a corporação, imagens de câmeras de segurança do local estão sendo recolhidas para auxiliar na identificação do autor do crime.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que o homem amarra o cãozinho no poste, dá as costas e vai embora enquanto o animal o espera retornar.

Na noite em que as imagens foram gravadas, o cachorro foi resgatado por uma voluntária da Associação Casa Diolanda, que resgata animais. "Um cão adulto, cheio de carrapatos, alguns nódulos que ainda não sabemos se é câncer e ele muito, muito assustado. Esse foi o abandono que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, no início de um feriado que fala sobre compaixão", afirmou a organização, no Instagram.

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN) denunciou o caso à DPMA.

"É uma cena muito triste, que vem se repetindo. Vamos cobrar rigor na apuração deste caso, para que o paradeiro deste homem seja descoberto e ele seja punido. Não pode ficar sem punição. o abandono de animais vem aumentando muito e é crime”, afirmou o vereador, que continuou: "As pessoas perdem renda e abandonam o animal, como se fosse um móvel antigo. Antes de adotar é preciso muita responsabilidade, porque o animal é para a vida toda, não é para ser descartado na primeira dificuldade".

No Brasil, abandonar animais é considerado crime ambiental. A Lei 9.605/98 prevê detenção de três meses a um ano, além de multa ou a perda da guarda do animal. O cachorro passou por um exame de citologia e de sangue para averiguar o estado de saúde dele. Ele será castrado e colocado para a adoção.