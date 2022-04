A ação vai contar com cerca de 4.500 garis - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia / Arquivo

Publicado 19/04/2022 12:17

Rio - Com a chegada dos feriados de Tiradentes e São Jorge, nos dias 21 e 23 de abril, respectivamente, que contarão ainda com os desfiles das escolas de samba do Rio , a Comlurb preparou um esquema especial de limpeza, para deixar a cidade limpa antes e depois da festa. A ação será realizada entre os dias 20 e 24 de abril, e no dia 30. A companhia vai contar com quase 4.500 garis em todos os dias de desfiles, no Sambódromo e na Estrada Intendente Magalhães.

De acordo com a Comlurb, serão disponibilizados ainda 1.045 contêineres de 240 litros no Sambódromo e 200 na Intendente Magalhães.



No Sambódromo, a companhia informou que contará com 287 garis por dia para a limpeza noturna, e 198 na limpeza diurna. Em apoio à limpeza, serão utilizados caminhões compactadores e basculantes, além de mini varredeiras, sopradores e uma pipa d'água, que fará a lavagem hidráulica com água de reuso todos os dias pela manhã.



A limpeza do entorno do Sambódromo e do Terreirão do Samba, incluindo as ruas de acesso, será realizada diariamente, com 138 garis, e apoio de seis caminhões compactadores e três pipas d’água. Outros 11 garis da equipe de limpeza hospitalar da Companhia farão a limpeza dos sete postos de saúde instalados no interior da Passarela do Samba.



Já na Intendente Magalhães, a Comlurb terá 50 garis por dia fazendo a limpeza noturna e 65 garis na limpeza diurna.



A grande novidade deste ano no desfile dos grupos de acesso fica por conta da presença de duas mini varredeiras para a limpeza da pista, usadas em anos anteriores apenas no Sambódromo. Também serão utilizadas ainda duas pipas d’água por dia, para lavagem da pista de desfile com água de reuso, além de três caminhões compactadores e três basculantes em apoio ao trabalho.