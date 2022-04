A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para região do Sambódromo - Arquivo O Dia

Publicado 20/04/2022 09:45 | Atualizado 20/04/2022 09:54

Rio - A Polícia Militar montou um esquema de segurança especial para o Estado do Rio, a partir desta quarta-feira. De acordo com a corporação, haverá um reforço no patrulhamento com 10 mil agentes durante o Carnaval fora de época, sendo 3.291 somente no entorno do Sambódromo, no Centro.

As equipes da Operação Lei Seca estarão na Marquês de Sapucaí para testar os condutores dos carros alegóricos das escolas do Grupo Especial, que desfilam nesta sexta-feira e no sábado. Uma tenda será montada na concentração das escolas — no Setor 1 — onde agentes farão os testes do bafômetro com os profissionais.

Haverá, ainda, ações em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em virtude da realização da micareta Cabofolia. Ao todo, segundo a Secretaria de Governo, cerca de 280 agentes, entre educação e fiscalização, devem atuar durante o período.

Patrulha Maria da Penha

Equipes da Patrulha Maria da Penha — um programa da Polícia Militar de enfrentamento à violência contra a mulher — vão atuar nos lugares de maior concentração de foliões durante o Carnaval 2022 no Estado do Rio. A iniciativa visa prestar atendimento em situações de emergência para coibir crimes contra a mulher. Além disso, os PMs distribuirão ventarolas impressas com o objetivo de esclarecer os limites legais entre uma paquera e o assédio.



Cinco equipes do Patrulha Maria da Penha estarão nas áreas de desfile - duas delas na área central da capital - uma no Sambódromo e outra na Central do Brasil.



Haverá, ainda, equipes na Avenida Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio; no Caminho Niemeyer, em Niterói; e na área do Cabofolia, Praia do Forte, em Cabo Frio.

Reforço da Guarda Municipal

A Operação Especial da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí vai contar com 3.072 agentes, sendo empregados 512 por dia. Do total do efetivo, 300 guardas municipais atuarão exclusivamente nas ações de trânsito, operando os bloqueios estabelecidos pela CET-Rio no entorno da Passarela do Samba e também para o deslocamento dos carros alegóricos, com foco na segurança viária e na diminuição de impactos no trânsito.

Além dessas ações, durante a operação as equipes da GM-Rio também atuarão na área externa e na área interna do Sambódromo para promover o ordenamento urbano e a segurança dos foliões, além de prestar auxílio em situações emergências. No interior do Sambódromo, as equipes atuarão no entorno dos sete postos de saúde que serão montados no local e também no controle da área de dispersão.



Na área externa, o foco da atuação será em suporte aos bloqueios viários e também às ações dos fiscais da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) da Seop na fiscalização de desordens. Os guardas municipais ainda atuarão na coerção a delitos, promovendo ações de patrulhamento preventivo.

A operação contará ainda com emprego de 28 viaturas, um carro comando para dar suporte operacional aos agentes, 112 rádios HTs, utilizados para comunicação entre as equipes e 225 pistolas de eletrochoque. Também serão montadas duas bases operacionais, localizadas no Clube dos Servidores, na Cidade Nova, e na Escola Municipal Tia Ciata, na Praça Onze, que servirão para recepção, concentração e distribuição do efetivo e dos recursos empregados na operação.

Delegacia temporária na Sapucaí



A partir desta quarta-feira, a Polícia Civil vai montar uma estrutura temporária no Sambódromo, na altura do Setor 11, para atender quem for assistir aos desfiles. Ao todo, 122 policiais, entre agentes, peritos e delegados, vão atuar somente na Marquês de Sapucaí até o domingo, além do sábado (30), quando acontece o desfile das campeãs. As delegacias da cidade também receberão reforço com 1.284 policiais envolvidos.

Também haverá uma ação do Departamento-Geral de Atendimento à Mulher junto ao público feminino presente no Sambódromo. Haverá distribuição de folhetos com os endereços de onde buscar ajuda policial em caso de violência doméstica. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também estará presente no local para dar suporte e registrar ocorrências dos turistas que estarão curtindo os desfiles.

Trânsito



O Detran-RJ também fará ações no Sambódromo nos dias de desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial. Haverá distribuição de kits para o público: ecobags com chinelos, porta-cartões e, ainda, cases para celular entre as 20h e 24h por diversos espaços da Marquês de Sapucaí, percorrendo os setores do 1 ao 13.



A mensagem principal do órgão é a promoção de um trânsito mais seguro e, com isso, vidas podem ser salvas. Além disso, o Detran-RJ reforça, em tom descontraído, o perigo da mistura entre álcool e direção. Haverá, ainda, um espaço para registro de imagens dos foliões em grandes molduras instagramáveis com variadas mensagens de conscientização para as pessoas evitarem a mistura de bebida alcoólica com direção.

Conscientização sobre doação de sangue



O Hemorio vai atuar em alguns dos principais camarotes da Sapucaí levando a importância da doação de sangue, principalmente em épocas festivas e de feriados prolongados, quando o número fica reduzido. A ação "Você Faz Meu Tipo" tem o objetivo de atrair doadores. Na campanha, que vai até o dia 30 de abril, aqueles que comparecerem ao Hemorio também vão concorrer a um par de ingressos para os grandes festivais da cidade, como o 5521 de Carnaval, Carna DDP, Carna Faro e Carna Palma, além dos camarotes Folia Tropical e Nosso Camarote, na Sapucaí.