PMs trocaram tiros com bandidos após roubo de cargaReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/04/2022 12:35 | Atualizado 20/04/2022 12:48

Rio - Um intenso confronto assustou moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo relatos, os tiros começaram por volta das 8h50, no Morro do Gambá. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver viaturas da Polícia Militar e ouvir os disparos. "Muita polícia no Complexo do Lins", escreveu um morador. Confira.

De acordo coma PM, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins realizavam um patrulhamento quando notaram um caminhão sendo acompanhado por um carro e uma motocicleta de forma suspeita. Durante a abordagem, ocupantes do carro fizeram disparos contra as equipes, que reagiram, dando início a um confronto.



Os policiais recuperaram o caminhão com uma carga de frios e localizaram as três pessoas que faziam o transporte dos produtos. O veículo usado na ação criminosa foi apreendido após cerco na região. Entretanto, não houve presos. Não há informação de feridos na região. De acordo com um paciente do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), por conta do tiroteio, as saídas da unidade, que fica no bairro do Lins, próximo a um dos acessos à favela, foram fechadas.

Às 9h30, o local já havia sido liberado. "Muito tiro aqui no hospital. Entradas do hospital fechadas, caveirão entrando com tudo (na comunidade), ninguém sai do hospital", contou o paciente que preferiu não se identificar. Outro paciente também contou que do hospital, foi possível ver a movimentação dos criminosos e ouvir a troca de tiros.