Prefeitura do Rio lança campanha 'Deu match? Use camisinha' no Carnaval e ação vai distribuir preservativosPixabay

Publicado 20/04/2022 13:38

Rio - A Prefeitura do Rio lança nesta quarta-feira (20), a campanha "Deu match? Use camisinha", comandada pela Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, por meio da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (CEDS), e pela Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A campanha visa combater as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o Carnaval 2022.

Na ação, serão distribuidos cerca de 700 mil preservativos, além de informativos sobre outros métodos de prevenção, como PrEP (Profilaxia pré-exposição) e PEP (Profilaxia pós-exposição). As distribuições serão feitas no Sambódromo, no Terreirão do Samba e em outras festas privadas durante a folia.

Além de conscientizar a população, a inciativa busca diminuir a resistência à testagem e ao uso de preservativos e outros métodos de prevenção, a fim de evitar a contaminação pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o vírus da Aids.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 694 mil pessoas estão em tratamento para a doença. Somente em 2021, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia para tratar o HIV.

"No Carnaval, é comum que o cidadão se empolgue e deixe a saúde em segundo plano, mas isso não pode acontecer. Usar camisinha, fazer o teste e se proteger é um ato de amor por si mesmo e pelo próximo. Com essa campanha, o Rio volta a realizar um trabalho de prevenção nas ruas durante a folia", disse Carlos Tufvesson, coordenador executivo da Diversidade Sexual.

O trabalho nas ruas começa nesta quarta-feira (20) no Sambódromo, durante os desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro e vai até até o sábado (23), último dia de desfile do Grupo Especial. No sábado seguinte (30), dia do Desfile das Campeãs, também terá distribuição de preservativos e informativos, feitos pelos agentes de saúde.