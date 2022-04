Evangelina foi encontrada morta com ferimentos feitos por uma arma branca - Reprodução/Redes Sociais

Evangelina foi encontrada morta com ferimentos feitos por uma arma brancaReprodução/Redes Sociais

Publicado 24/04/2022 17:48 | Atualizado 24/04/2022 17:58

Rio - A morte da argentina Evangelina Mariel Trotta, assassinada aos 48 anos dentro de casa, no bairro João Fernandes, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, repercutiu nos principais jornais da Argentina. O corpo da argentina foi encontrado nesta sexta-feira (22) por funcionários da vítima, e tinha diversas perfurações, possivelmente provocadas por golpes de faca.

O Clarín publicou, neste domingo (24), texto no qual diz que mulheres argentinas que moram em Búzios estão apavoradas. “Temos medo, não estamos calmos e vivemos inseguros.", diz frase repetida por essas mulheres na publicação. O jornal lembrou ainda que, em 19 de março, Leonor América Castro de Abálsamo, de 70anos, foi encontrada assassinada com oito facadas no pescoço em um albergue no centro da cidade.

O diário La Nación informou que “o cônsul argentino no Rio de Janeiro, Claudio Gutiérrez, disse à agência de notícias Télam que estava fazendo investigações com a polícia local sobre o episódio”. O jornal lembrou ainda que, apesar das buscas, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O jornal La Voz del Interior também noticiou a morte de Evangelina. De acordo com a publicação, até este sábado (23) , ainda não havia dados sobre a autópsia preliminar, que será fundamental para determinar a causa da morte.