Idosa deixou hospital acompanhada da amiga - Reprodução/TV Globo

Publicado 24/04/2022 14:23 | Atualizado 24/04/2022 15:06



Rio - Após passar pelo susto de se envolver em um acidente com um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti , na segunda noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, neste sábado (23), Alba Regina, de 72 anos, não sofreu ferimentos graves e se queixa apenas de algumas dores. A idosa, que desfilou pela agremiação e no dia anterior pela São Clemente, está com uma das pernas imobilizada. Ex-chacrete, a vítima foi uma das mais de 500 assistentes de palco que passaram pelo programa do Chacrinha.

A idosa se sentiu mal e foi socorrida ainda na Sapucaí por brigadistas do Corpo de Bombeiros. No momento em que recebia atendimento, o último carro da escola de samba bateu na cadeira de rodas em que ela estava. Alba chegou a ser atendida no posto médico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



Informações preliminares davam conta de que Alba poderia ter sofrido uma fratura na perna, suspeita que foi descartada na unidade de saúde. Ainda de acordo com a SMS, ela foi atendida e recebeu alta hospitalar no mesmo dia. "Eu estou bem, graças a Deus! Com muita dor, (minha perna) está muito inchada, mas está tudo bem. Estou apenas imobilizada, o peito um pouco doído, a cabeça com galo, mas está tudo bem!", tranquilizou a ex-chacrete, que deixou o hospital acompanhada da amiga, Arlinda Santos.

Segundo Arlinda, que também desfilou pela Tuiuti e pela São Clemente, elas haviam marcado um local para se encontrarem, porque estavam em alas diferentes. Ao fim da passagem, no entanto, uma enfermeira ligou para um homem que acompanhava a amiga para informar que Alba havia sofrido um acidente e estava no posto de atendimento da SMS, na Apoteose, de onde seguiram para o hospital.