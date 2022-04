Desfiles na Marquês de Sapucaí - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Rio - Para promover um trânsito mais seguro e ajudar a salvar vidas, a Coordenadoria de Educação do Detran.RJ atuou no Sambódromo durante o Carnaval 2022 com ações educativas nas arquibancadas e camarotes. Foram 24 profissionais do departamento em atividade nos dias 20, 21, 22 e 23 de abril, entre as 20h e 24h, por diversos espaços da Marquês de Sapucaí.

Os agentes abordaram os foliões com grandes molduras instagramáveis e mensagens variadas de conscientização no trânsito.

No primeiro dia de desfile do grupo especial, a foliã Carol Balbina foi ver a escola de coração e aproveitou para receber orientações sobre educação no trânsito. “A gente vem para se divertir, mas também é importante recebermos as orientações corretas para compartilhar um trânsito mais seguro. Encontrei aqui uma ação educativa e divertida”, contou Carolina.

Já a estudante Maíra de Souza, de 22 anos, esteve no setor 1 da Sapucaí pela primeira vez. "Estou adorando tudo. Vim com minha família, de Duque de Caxias, e estamos nos divertindo. Muito bem humorada a ação de vocês. Ajuda a chamar a atenção para um assunto tão importante. Educação com leveza. Mas se beber, não dirija", lembrou a estudante.

Durante os quatro dias de desfiles desta semana foram distribuídos também 5000 porta- celulares, 750 porta-cartões, 700 ecobags e 700 pares de chinelos. Todos com mensagens educativas da campanha de carnaval do Detran deste ano, lançada nas nossas redes sociais com o clipe da 'Unidos do Trânsito Seguro". Para a campanha, foi produzido, na Marquês de Sapucaí, um clipe carnavalesco com samba leve e divertido, com a participação de funcionários do departamento e de integrantes da escola de samba Estácio de Sá.

As amigas Camila Duarte e Ana Carolina Nunes, elogiaram a ação na Sapucaí. “Carnaval é festa e curtição, mas devemos ter prudência na direção”, disse Camila.

O presidente do Detran do Rio, Adolfo Konder, percorreu a passarela do samba diversas vezes nessa edição do Carnaval fora de época. "O Detran.RJ está participando do carnaval carioca, o maior espetáculo da Terra. Nosso bloco de profissionais realiza uma série de ações educativas junto ao público no Sambódromo, com mensagens de paz no trânsito para todos chegarem e saírem da Sapucaí com segurança. Nosso desfile é para termos mais consciência e responsabilidade na hora da folia" disse Konder.

O 'bloco' da dona de casa Claudia Ferreira, de 54 anos, era formado por dois filhos, marido e sogra. Todos no setor 1, uma das arquibancadas mais animadas da Sapucaí: "Trazer minha família era um sonho antigo. Viemos de metrô e vamos voltar de Uber. Tudo em segurança, porque estamos bebendo."

Trânsito exige cuidados

Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes do Brasil: são cerca de 30 mil vítimas por ano. Só no Estado do Rio de Janeiro, em 2021, foram 20.092 vítimas de acidentes de trânsito, sendo 18.236 pessoas feridas e 1.856 mortas.