Comlurb recolheu mais de oito tonelas de lixo - Comlurb / Divulgação

Comlurb recolheu mais de oito tonelas de lixoComlurb / Divulgação

Publicado 24/04/2022 15:37

Rio - A Comlurb removeu 8,1 toneladas de resíduos após as celebrações em homenagem ao Dia de São Jorge, neste sábado (23), nas imediações da Igreja Matriz São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio, e na paróquia do Centro da cidade.

Segundo a companhia, para o Dia de São Jorge foi intensificada a limpeza nas imediações das duas paróquias, pelo comércio informal de flores, velas, santinhos, comidas e bebidas. Os serviços foram reforçados nos arredores da matriz, em Quintino, com 88 garis e 15 agentes de limpeza que removeram 7,3 toneladas de lixos com o apoio de cinco caminhões compactadores e dois basculantes, além de cinco pipas d'água, uma varredeira e quatro sopradores.

fotogaleria

Nas imediações da paróquia do Centro, foram removidos 800 kg de resíduos com a mobilização de 12 garis que contaram com o apoio de uma pipa d'água para lavagem das vias com água de reúso, e um caminhão compactador para a remoção dos resíduos. Ainda foram disponibilizados 20 contêineres para o descarte correto dos resíduos por parte dos fiéis.