Governador canta sucesso em camarote - Reprodução de vídeo

Governador canta sucesso em camaroteReprodução de vídeo

Publicado 24/04/2022 18:20

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) soltou a voz em um camarote na Marquês de Sapucaí na madrugada deste domingo. Castro fez uma dobradinha com Alexandre Pires entoando o sucesso "Domingo", no camarote Arpoador, durante apresentação das escolas de samba do Grupo Especial.

Governador canta com Alexandre Pires em camarote na Sapucaí.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VvFBJehLaq — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022

O segundo dia dos desfiles do Grupo Especial teve a Acadêmicos do Grande Rio e a Unidos de Vila Isabel como principais destaques . Com apresentações impecáveis, as duas escolas se candidataram ao título do Carnaval de 2022. Além delas, Paraiso do Tuiuti, Portela, Mocidade e Unidos da Tijuca também passaram pela Avenida.

Com esses grandes desfiles, as duas escolas se juntam a Viradouro e a Beija-Flor como as principais favoritas a conquistar o título da competição.