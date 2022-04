Greve dos rodoviários realizada no Rio na manhã do dia 29 de março - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 16:13

Rio - O Sindicato dos Rodoviários decidiu suspender a assembleia marcada para segunda-feira (25). Isso aconteceu depois que a presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Edith Maria Correa Tourinho, adiou a audiência sobre o reajuste salarial referente a dois anos, que estava prevista para o mesmo dia. Sendo assim, a associação aguardará o resultado do encontro entre os empresários e a Prefeitura na próxima terça-feira, dia 26.

De acordo com Sebastião José, presidente do sindicato, o pedido de adiamento da audiência da categoria partiu da presidente do TRT, já que ela também será responsável por julgar o processo entre o executivo e as empresas na área civil.



"Vamos aguardar o resultado do dia 26 para que a desembargadora possa determinar uma nova audiência para julgar nosso dissídio. Assim que a data for marcada, iremos convocar imediatamente uma assembleia para o mesmo dia e avaliar o processo e o rumo que será dado, pois como ainda não temos nenhuma proposta, a categoria, que já está desgastada com toda essa situação, poderia desencadear uma nova paralisação, o que estaria em desacordo com a liminar que ainda está valendo. Queremos e estamos aguardando com enorme expectativa uma nova proposta para pôr fim a esse conflito", explicou.



Sebastião lembra ainda que os trabalhadores estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios, o que traz enorme descontentamento aos trabalhadores.



"Estamos decepcionados com a falta de sensibilidade e de consciência por parte dos empresários e da própria prefeitura, que simplesmente ignoraram a categoria. Em todos esses anos de sindicalismo, jamais presenciei maior descaso com uma classe trabalhadora", disse indignado.

O TRT foi questionado sobre o adiamento da audiência, mas ainda não se manifestou.

Greve

Sem acordo com as empresas de ônibus, o os rodoviários entraram em greve no dia 29 de março . A categoria já pedia melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Com isso, a paralisação dos transportes, incluindo BRTs, começou a partir de zero hora daquele dia. Cerca de 450 motoristas e cobradores apoiaram a decisão.

Dessa maneira, os ônibus regulares circularam com cerca de 60% da sua frota, mas o movimento paralisou a circulação nos corredores do BRT. Presidente do TRT, a desembargadora Edith Maria Correa Tourinho concedeu uma liminar ao RioÔnibus declarando que a greve era ilegal , sob pena de multa diária no valor de R$ 200 mil.

Além disso, o TRT marcou uma audiência de reconciliação para a segunda-feira seguinte, dia 4 de abril. O Sindicato dos Rodoviários acatou a decisão e orientou a suspensão da greve. Sendo assim, o encontro foi realizado, mas não houve conciliação . A Justiça determinou uma nova rodada de negociação no próximo dia 25, na sede do tribunal. Entretanto, a presidente do TRT decidiu que adiar a audiência.