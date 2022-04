Movimento na praia do Arpoador neste domingo - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 16:03

Rio - O último dia do feriadão de Tiradentes e São Jorge foi de sol no Rio e fez cariocas e turistas tomarem conta das praias para aproveitar o calor. No Arpoador, na Zona Sul, as areias ficaram cheias neste domingo, com temperaturas entre 21º e 31°C. Segundo o Climatempo, no entanto, há previsão de chuva fraca no fim da tarde e à noite.

Por conta do alto movimento nas praias, houve forte policiamento com agentes fazendo rondas nas areias. Para garantir a segurança no local, um helicóptero da polícia militar também foi utilizado.

Ainda de acordo com o Climatempo, a segunda-feira (25) será de chuva da cidade. A temperatura deve chegar a 31ºC, com mínima de 20ºC. Há previsão de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Na terça (26), o dia será de sol com algumas nuvens e não vai chover. A temperatura máxima será de 32ºC e mínima de 19ºC.

Já na quarta-feira (27), o tempo permanece estável e as temperaturas ficam entre 18º e 33ºC. Também não há previsão de chuva e o sol deve ser encoberto por nuvens ao longo do dia.