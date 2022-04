A argentina Evangelina Mariel Trotta foi assassinada dentro de casa em Búzios - Reprodução

Rio - A Polícia Civil já ouviu 10 depoimentos de pessoas que podem ajudar esclarecer o assassinato da argentina Evangelina Mariel Trotta, de 48anos. O corpo dela foi encontrado, nesta sexta-feira (22), dentro de casa, no bairro João Fernandes, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Evangelina estava com diversas perfurações, possivelmente, provocadas por golpes de facas.

As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos investigadores. “A análise das imagens serão de grande valia para o desfecho do caso”, disse o delegado Sergio Elias Santana Júnior, titular da 127ª DP (Búzios).De acordo com o delegado, dentre as linhas de investigação, a que mais ganha força até o momento é a de q ue o crime tenha sido cometido pelo ex-companheiro. No entanto, Júnior diz que não é possível afirmar se o suspeito já deixou acidade.

Uma perícia já foi realizada no imóvel onde ocorreu o crime. “Desde as primeiras informações a respeito desse odioso fato as equipes estão empenhadas no esclarecimento. Muitas oitavas foram reduzidas a termo ontem mesmo e no início dessa madrugada”, informou o delegado dizendo que nenhuma linha de investigação será descartada.

Ainda conforme a Polícia Civil, o ex-companheiro de Evangelina é de nacionalidade argentina, pai dos três filhos da vítima e o casal se separou há aproximadamente um ano.