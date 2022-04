A confusão que terminou com dois feridos por tiros foi registrada na 146ª DP - Divulgação

Publicado 24/04/2022 19:56

Rio - Tiros disparados durante um baile funk em uma praça, no bairro Custodópolis, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (23). Por causa dos tiros, houve correria e pânico na praça que também estava sendo frequentada por crianças.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 8ºBPM (Campos dos Goytacazes) foram chamados para verificar ocorrência no bairro Custodópolis. No local, a equipe policial foi informada que ocorreu disparos de arma de fogo e que duas pessoas feridas haviam sido socorridas ao Hospital Ferreira Machado.

Ainda conforme a PM, a entrada dos feridos na unidade de saúde foi confirmada. Os feridos não correm risco de morte. Não houve detidos relacionados ao fato. A ocorrência foi encaminhada para a 146ª DP (Guarus). Os suspeitos pelos disparos não foram localizados.