Movimentação de Blocos de Rua , neste carnaval 2022 na cidade do Rio de Janeiro - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 20:51

Rio - A Polícia Militar do Rio conduziu 491 pessoas para delegacias da cidade (444 adultos presos e 47 adolescentes apreendidos) e apreenderam 47 armas de fogo, além de onze réplicas de pistola durante o feriado prolongado de Tiradentes e São Jorge deste ano de 2022.

Para garantir a segurança dos cidadãos fluminenses e turistas, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) mobilizou mais de 10 mil policiais militares para atuar, de forma extraordinária, tanto na capital como nas demais regiões do Estado entre os dias 20 e 24 deste mês.

De acordo com a corporação, inicialmente, a região central da capital contou com 3.291 policiais militares, com a missão de patrulhar o entorno do Sambódromo, onde ocorreram desfiles de quarta-feira até domingo, como também de outros locais próximos, como Central do Brasil, Lapa e Boulevard Olímpico.

Afirmou ainda que esse efetivo recebeu mais reforço a partir de sexta-feira para intensificar a atuação da PM diante de investidas principalmente para prática de furtos e roubos nas vias de acesso ao Sambódromo.

Além disso, ressaltou que somente o 4ºBPM (São Cristóvão) e o 5ºBPM (Praça da Harmonia) detiveram 17 pessoas, apreenderam quatro adolescentes, recuperaram 14 aparelhos telefônicos roubados ou furtados e fizeram apreensão de quatro armas falsas.