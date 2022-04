Agentes recuperaram carga e apreenderam revólver - Divulgação/PRF

Publicado 29/04/2022 08:18 | Atualizado 29/04/2022 09:30

Rio - Uma perseguição entre a Avenida Brasil e a Rodovia Presidente Dutra terminou com quatro criminosos presos e um caminhão com uma carga avaliada em R$ 160 mil recuperada. O crime aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (28), quando os bandidos roubaram a carreta, na altura da comunidade Cidade Alta, na Zona Norte, e fizeram o motorista refém, o obrigando a dirigir o veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes deram ordem de parada para os bandidos na região, que não obedeceram. Na fuga, o motorista do caminhão acabou colidindo com a viatura, que chegou a subir uma mureta da Avenida Brasil. Neste momento, houve troca de tiros. A perseguição durou cerca de 12 quilômetros, até que a carreta voltou a ser parada no quilômetro 176 da Via Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



O criminoso que estava no caminhão foi preso e com ele, um revólver apreendido. Além dele, dois ocupantes de um automóvel que fazia a escolta da carreta também foram detidos. Um dos bandidos estava ferido e precisou ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde está sob custódia. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

Um quarto homem foi preso na manhã desta sexta-feira (29). Ele se apresentou na 27ª DP (Vicente de Carvalho) como dono do carro que escoltou os bandidos, alegando que também havia sido assaltado. Entretanto, após apuração na distrital, houve a suspeita de que ele havia emprestado o carro para o assalto em troca de dinheiro e, por isso, acabou detido. A carga de goma de tapioca vinha do Ceará e o motorista não sofreu ferimentos.