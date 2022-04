Problema nos ramais da SuperVia causam transtornos para população - Reprodução / TV Globo

Problema nos ramais da SuperVia causam transtornos para populaçãoReprodução / TV Globo

Publicado 29/04/2022 09:03

Rio - A circulação de trens no ramal de Belford Roxo foi interrompida na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 6h, devido a um problema em uma composição próximo a Barros Filho, Zona Norte do Rio. Segundo a SuperVia, os trens passaram a operar apenas no sentido Central do Brasil.

De acordo com a concessionária, houve uma ocorrência com um trem nas proximidades da estação Barros Filho, e técnicos atuaram para normalizar a operação. Por volta das 8h, a circulação foi restabelecida nos dois sentidos, porém com intervalos de hora em média.



O ramal de Gramacho também apresentou alterações nesta sexta-feira devido a furto de cabos de sinalização. A SuperVia não confirmou o fato, porém informou que o trecho Gramacho-Central está com 15 minutos de intervalo, e acrescentou que a grade padrão deste horário é de 12 minutos.