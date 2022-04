Militares do 3º BPM (Méier) atuam na comunidade com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Militares do 3º BPM (Méier) atuam na comunidade com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de ÁreaReginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 08:46 | Atualizado 29/04/2022 09:39

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Urubu, no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (29). Militares do 3º BPM (Méier) atuam na comunidade com apoio de equipes do 1º Comando de Policiamento de Área. A ação tem o objetivo de prender criminosos, retirar barricadas e coibir o roubo de veículos e cargas na região. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões no local.