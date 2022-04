Governo do Estado irá promover anualmente a campanha de conscientização e combate à violência psicológica contra a mulher. - Agência Brasil

Publicado 29/04/2022 11:19

Rio - O Governo do Estado irá promover anualmente a campanha de conscientização e combate à violência psicológica contra a mulher. O projeto de lei foi sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (29). O objetivo da iniciativa é orientar a população e coibir esse tipo de prática no Rio de Janeiro.

A violência psicológica contra a mulher é caracterizada como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que controle comportamentos e decisões e que gere prejuízo à saúde psicológica, seja de forma presencial ou por meio da internet.

"Existem várias formas de violência praticada contra a mulher, que não só a física. Todos esses tipos de abuso, entre eles a violência psicológica, causam graves danos às vítimas. Nosso papel é prevenir e coibir essa prática e conscientizar as mulheres e toda a população sobre o tema, garantindo mais mecanismos de enfrentamento à violência", disse Cláudio Castro.

A campanha poderá ser realizada em órgãos e espaços públicos estaduais, com prioridade para estabelecimentos de ensino, hospitais e associações. Parcerias com organizações da sociedade civil também poderão ser firmadas para ampliar a divulgação em outros espaços.



A iniciativa também irá contar com distribuição de materiais informativos para identificação da violência psicológica, vídeos explicativos sobre esse e outros tipos de abuso contra a mulher, formas de denúncia e divulgação nos órgãos de atendimento, entre outras ações.