Carro parou dentro do acesso de pedestres ao terminal de BRT do Recreio - Reprodução

Publicado 29/04/2022 09:18 | Atualizado 29/04/2022 09:20

Rio - Um acidente deixou um homem morto e uma mulher ferida na noite desta quinta-feira (28), na Avenida Salvador Allende, no Recreio, Zona Oeste do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Recreio teriam sido acionados às 22h42 para socorrer as vítimas de um acidente de carro em frente ao terminal de BRT do Recreio.



As vítimas foram identificadas como Bruna S. Nunes, de 33 anos, e Paulo Roberto, de 41 anos, que foi a óbito no local, ele quem conduzia o veículo. Bruna foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ela está com o quadro de saúde estável.



De acordo com testemunhas, o veículo em que o casal estava estaria em alta velocidade na via, quando invadiu o canteiro, desceu o acesso de pedestres, capotou e bateu na pilastra.



Veja o vídeo: