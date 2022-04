Carros alegóricos da Série Prata, que desfilam hoje e amanhã na Avenida Intendente Magalhães, causam transtorno no trânsito na manhã de hoje - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 29/04/2022 10:21 | Atualizado 29/04/2022 12:04

Rio - O deslocamento de carros alegóricos de escolas da Série Prata pela Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na manhã desta sexta-feira (29), causou grandes transtornos no trânsito da Zona Norte.

De acordo com a CET-Rio, havia um planejamento para que esses veículos saíssem de madrugada dos barracões e se posicionassem na Avenida Ernani Cardoso sem atrapalhar a fluidez do tráfego, porém dois deles quebraram no caminho, causando o impasse. Nesta sexta-feira, 15 agremiações da Série Prata vão desfilar na Intendente, onde tradicionalmente acontece o carnaval das escolas que lutam por uma vaga na Sapucaí. Neste sábado, serão outras 15 escolas. De acordo com a CET-Rio, havia um planejamento para que esses veículos saíssem de madrugada dos barracões e se posicionassem na Avenida Ernani Cardoso sem atrapalhar a fluidez do tráfego, porém dois deles quebraram no caminho, causando o impasse. Nesta sexta-feira, 15 agremiações da Série Prata vão desfilar na Intendente, onde tradicionalmente acontece o carnaval das escolas que lutam por uma vaga na Sapucaí. Neste sábado, serão outras 15 escolas.

Segundo o Centro de Operações do Rio, o congestionamento afeta as regiões de Madureira, Campinho e Cascadura, entre a Av. Jambeiro e a Rua Cândido Benício. No sentido Vila Valqueire, também há retenção entre a Rua Domingos Lopes e a Rua Capitão Couto Menezes.



A Prefeitura do Rio, por meio da MOBI-Rio, informou que os intervalos entre os articulados no corredor Transcarioca estão irregulares por conta do congestionamento na região de Madureira e Campinho.

Nas ruas, cariocas reclamaram da demora dos ônibus para conseguirem chegar ao trabalho. "Até agora meu ônibus não chegou. Já estou há duas horas na rua e presa aqui, sem trabalhar. Não sei a hora que vou voltar para casa. Já estou de saco cheio", desabafou uma passageira, que se identificou como Maria, no ponto de ônibus, na Avenida Ernani Cardoso.

"Já estou aqui a mais de quarenta minutos, não passa ninguém, eles estão rebocando [os carros alegóricos] às 10h10, em plena sexta-feira. Eu estou acidentado, com minha perna machucada, e estou com meu filho doente. Estamos indo para o hospital e nada do ônibus vir", revelou o passageiro João Paulo Sampaio, que também aguardava no ponto de ônibus da avenida.



Na Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Brasil, o trânsito também sofreu com lentidão devido a passagem não autorizada de um carro alegórico pela via. Ainda de acordo com o COR, o veículo já foi rebocado do local e a pista foi liberada. O trânsito permanece intenso na região, mas sem retenções.

Já nas imediações da Estrada Intendente Magalhães, por volta das 11h30, o trânsito voltou a andar com maior fluidez.



Procurada por DIA para esclarecer o que teria ocorrido durante o deslocamento dos carros alegóricos na Intendente Magalhães, a Superliga, que organiza os desfiles da Série Prata, não se manifestou.