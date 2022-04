Motorista Marcos Antônio viveu momentos de terror durante a perseguição - Sandro Vox/Agência O DIA

Motorista Marcos Antônio viveu momentos de terror durante a perseguiçãoSandro Vox/Agência O DIA

Publicado 29/04/2022 12:41 | Atualizado 29/04/2022 13:03

Rio - O motorista Marcos Antônio viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (28), ao ser feito refém durante uma perseguição entre bandidos e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vindo do Ceará com uma carga de goma de tapioca avaliada em R$ 160 mil, ele se preparava para pernoitar em um posto de combustíveis e foi surpreendido pelos bandidos em um carro branco, quando saía da Rodovia Washington Luís.

fotogaleria

Segundo a vítima, que esteve na 27ª DP (Vicente de Carvalho) para registrar o caso na manhã desta sexta-feira (29), o criminoso entrou pela janela da carreta e o obrigou a seguir o carro branco. Durante todo o trajeto, o bandido ameaçou atirar contra ele. Ao se perder do automóvel que dava apoio, o criminoso ordenou que Marcos Antônio entrasse em ruas de um bairro, quando a perseguição policial começou.



De acordo com a PRF, a primeira tentativa de abordagem aconteceu na Avenida Brasil, próxima à comunidade da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. O motorista foi obrigado a não parar e, na fuga, o caminhão acabou colidindo com a viatura dos agentes, que chegou a subir uma mureta. Neste momento, dois ocupantes do carro branco foram detidos.



"Durante a perseguição, (ele) falou que eu não parasse, senão ia atirar em mim. Eu tinha que passar por cima das viaturas, não podia parar o carro, não podia deixar as viaturas emparelhar comigo, por isso que eu estava fazendo zigue-zague na rodovia. Ficou nessa pressão psicológica, que tudo ele ia atirar em mim. Ele queria atirar em mim porque o carro perdeu força, porque a polícia atirou nos pneus, deram vários tiros nos pneus", relatou a vítima.



Houve confronto entre os policiais e o criminoso que fugiu no caminhão. Durante a troca de tiros, o bandido foi baleado na perna esquerda. A perseguição terminou após cerca de 12 quilômetros, quando o motorista não conseguiu mais seguir e o veículo foi alcançado pela PRF no quilômetro 176 da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. "Chegou num ponto que não dava mais para ir, porque tinham vários caminhões parados. Aí ele disse: para o carro e diga que eu me rendo", contou Marcos Antônio, que não sofreu ferimentos.



O criminoso que estava na carreta precisou ser socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, Tiago Rodrigues Vicente, de 22 anos, passou por exames na emergência da unidade e foi submetido a uma cirurgia de amputação da perna ferida. Ele permanece internado sob custódia e seu estado de saúde é estável. Com ele, foram apreendidos um revólver e um bloqueador de sinal de GPS, dispositivo usado para impedir o rastreamento da carreta.



Além dos três bandidos, um quarto homem foi preso na manhã desta sexta-feira (29). Ele se apresentou na 27ª DP como dono do carro que escoltou os bandidos, alegando que também havia sido assaltado. Entretanto, após apuração na distrital, houve a suspeita de que ele havia emprestado o carro para o assalto em troca de dinheiro e, por isso, acabou detido. Os criminosos foram encaminhados para a Polinter, na Cidade da Polícia. A Polícia Militar deu apoio à ação.