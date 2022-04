Bicicletas foram avaliadas em mais de R$ 12 mil - Divulgação

Publicado 29/04/2022 13:20 | Atualizado 29/04/2022 13:21

Rio - Policias do 2º BPM (Botafogo) impediram, nesta sexta-feira (29) um furto de três bicicletas avaliadas em mais de R$ 12 mil, na Zona Sul do Rio. O suspeito, não identificado, foi perseguido pelos agentes e preso na Rua do Catete, próximo à estação de metrô da Glória.

Segundo a PM, os agentes estava realizando patrulhamento na área quando avistaram o homem andando com duas bicicletas. Ao tentar fazer a abordagem, ele fugiu e logo foi alcançado. O criminoso, então, confessou ter furtado em Botafogo. A equipe foi até o local do crime e encontrou uma outra escondida ao lado do prédio.

O suspeito foi detido em flagrante e a ocorrência encaminhada à 9ª DP (Catete).