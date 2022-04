Três trinca-ferros são soltos na natureza no Parque Nacional da Tijuca - Vitor Marigo / Parque Nacional da Tijuca

Publicado 29/04/2022 13:38

Rio - Três trinca-ferros foram soltos nesta quinta-feira (28) na natureza, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A iniciativa faz parte de um projeto de reforço populacional de trinca-ferros, desenvolvido após um trabalho da pesquisadora Giuliana Caldeira Pires Ferrari, da UFRJ, que concluiu que o número dessas aves era extremamente baixo nesta Unidade de Conservação (UC) e orientou a ação para evitar sua extinção.

Segundo a assessoria do Parque Nacional da Tijuca, administrado pelo ICMBio, a iniciativa renova as esperanças na luta pela preservação da biodiversidade brasileira, sendo o começo de uma ação de combate ao número extremamente reduzido de trinca-ferros na maior floresta urbana já replantada pelo homem.

Ainda de acordo com a instituição, a ação contou com apoio do centro de triagem de animais silvestres do Ibama no Rio (Cetas-RJ), do Bioparque, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da PUC-Rio e da Universidade Estácio de Sá. Ainda de acordo com o parque, a expectativa inicial é que ao longo de todo o projeto, pelo menos mais 40 trinca-ferros sejam liberados dentro do local.